IPC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV na 3ª quadrissemana de março

O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) registrou desaceleração em seis das sete capitais pesquisadas na passagem da segunda para a terceira quadrissemana de março, informou nesta terça-feira, 26, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, a variação do índice passou de 0,38% para 0,22%. A desaceleração mais significativa entre as capitais aconteceu em Salvador (0,37% para 0,13%), seguida por São Paulo (0,54% para 0,36%). Também registraram decréscimo em suas taxas de variação Brasília (0,20% para -0,04%); Recife (0,41% para 0,27%); Belo Horizonte (0,38% para 0,24%) e Porto Alegre (0,24% para 0,12%). Houve, por outro lado, avanço no Rio de Janeiro (0,26% para 0,27%).