Palavra do Leitor - 26 de março de 2024

‘Saidinha’ – 1

“Bancada do PT quer deixar Lula livre para decidir sobre ‘saidinhas’” (Política, ontem). Ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e deputado federal há trocentos anos, Vicentinho (PT), que aparece de quatro em quatro anos, que nada fez em prol da nossa região ou na esfera nacional nesses anos todos, votou contra o projeto de lei que extingue a ‘saidinha’ de presos, esta aberração de nossa legislação, com a justificativa de que a saidinha é uma forma de ressocializar o indivíduo. Ressocializar, como o nome diz, significa socializar alguém novamente, o que não parece ser o caso da maioria dos que estão na prisão. Se assim fosse, não estariam lá. Acredito que, se realmente quer ressocializar, como diz, que tal endurecer para o criminoso e fazer com que ele cumpra pelo menos 90% da pena a que foi condenado em regime fechado para poder progredir a um regime semiaberto? Este papinho de ressocialização, de que o bandido é vítima da sociedade, que é dimenó etc., não aguentamos mais. Se o sujeito cumprir 90% da pena a que foi condenado em regime fechado, ele vai pensar duas ou mais vezes antes de cometer um crime. Hoje a maioria dos detentos são reincidentes, pela moleza de nossa legislação/regime prisional. Quantas famílias enlutadas pelas vergonhosas ‘saidinhas’? Que este projeto de lei seja sancionado pelo “L” e que seja um ponto de partida para um regime mais duro para com os criminosos. É o que precisamos para nos tornarmos País menos violento.

Mauri Fontes

Santo André

‘Saidinha’ – 2

Vicentinho é contra limitar benefícios a presos. Com certeza não é o que a população que elege pensa. Nesta defesa, tenho a impressão de que Vicentinho anda lendo história infantil demais. Pensem nisto na próxima eleição.

Walmir Ciosani

São Bernardo

‘Saidinha’ – 3

A vida é feita de escolhas. Existem aqueles que se inclinaram pela responsabilidade e respeito, trabalham, estudam, fazem amigos, namoram e pertencem a uma família. Assim como tem aqueles que optaram por viver sem trabalhar, assumir responsabilidades, pensar em constituir uma família. E, assim, buscam viver suas delinquentes e criminosas vidas. Senado e Câmara extinguiram as ‘saidinhas’ dos presos; agora estamos nas mãos do presidente Lula. Já temos exemplos mais do que suficientes de que expressiva maioria desses criminosos, quando beneficiados por ‘saidinhas’, tornaram a roubar, furtar e estuprar. Nós, como sociedade, precisamos e muito de paz em todos os sentidos e aspectos.

Cecél Garcia

Santo André

Marielle Franco

‘PF prende 3 suspeitos por morte de Marielle Franco’ (Política, ontem). Lamento, Marielle Franco, que estejam usando seu nome há mais de seis anos para lucrar politicamente, um lucro midiático muito bom. Falta de vergonha de nossos governantes. Mas os fugitivos de Mossoró estão bem, obrigado.

João Camargo

Capital

Segurança

Incrível como diariamente a mídia divulga que o PCC está em guerra, tudo como se fosse uma partida de futebol. Marcola x Roberto Soriano, o Tiriça, ambos presos na penitenciária de ‘segurança máxima’ no Distrito Federal, brigando pelo controle do tráfico. O mais incrível é saber que ambos estão presos e, mesmo assim, comandam essas organizações como se estivessem num spa. Onde está nosso Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que parece estar ainda desnorteado com o novo cargo, depois de passar anos na tranquilidade como ministro supremo? Deve ser uma chatice lidar com esses entraves, não é?

Beatriz Campos

Capital