PIB da Espanha cresce 0,6% no 4º trimestre, confirma revisão

O Produto Interno Bruto (PIB) da Espanha cresceu 0,6% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre de 2023, segundo revisão divulgada nesta terça-feira, 26, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Na comparação anual, o PIB espanhol teve expansão de 2% entre outubro e dezembro. Os dados confirmaram estimativas preliminares do fim de janeiro e vieram em linha com as expectativas de analistas consultados pela FactSet. No fim do ano passado, a economia espanhola ganhou força em relação ao terceiro trimestre, quando o PIB do país avançou 0,4% ante os três meses anteriores e mostrou alta de 1,9% no confronto anual.

Em 2023 como um todo, a Espanha garantiu crescimento de 2,5%, confirmou o INE.