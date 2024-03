O retorno de Pelé. O drama do Museu. Um gol de placa. E uma tristeza.

Mundo esportivo de Santo André e Grande ABC, alegre-se. Um velho sonho se tornará realidade em 4 de abril, dentro dos festejos oficiais do aniversário andreense. Vejam o anúncio.

Pelé será eternizado no Ipiranguinha, um dos mais antigos bairros do Grande ABC. É só atravessar a rua e chegar ao campo – hoje reduzido – onde o menino marcou o primeiro gol da sua carreira profissional no feriado de 7 de setembro de 1956.

‘Pelé na Rua Javari’ (Memória, 21-3-2024) - O resultado daquela partida, em 1954, foi BAC (Baquinho) 12x1 Flamengo (e não 8x1). O Pelé, de fato, fez 5 gols

Esse jogo foi a preliminar da partida ADA (Associação Desportiva Araraquara), e não Juventus x América de São José do Rio Preto, válida pelo Campeonato Paulista da Segunda Divisão de 1953.

Sérgio Miranda Paz - Memofut

NOTA DA MEMÓRIA – Serginho encaminha dois documentos importantes sobre o jogo da Rua Javari em 1954: as páginas 80 e 81, mais a capa, do livro “De Edson a Pelé”, de Luiz Carlos Cordeiro (1997); e uma reportagem publicada no jornal “Diário de Baru Esportivo”, que cobriu o jogo do Baquinho.

E O NOSSO MUSEU?

Compartilho fotos atuais do museu. O museu está fechado há quase um ano, e não tem previsão de início de obras. Enquanto isso, teto cedendo, acervo em risco, umidade etc.

Claudia Ferreira - Santo André

NOTA DA MEMÓRIA - Claudia encaminha 20 fotografias. Um retrato desolador do Museu de Santo André, o velho Grupo Escolar inaugurado no início do século XX. Salas vazias, no aguardo de revitalização.

Lembramos visita feita ao museu o ano passado pelo prefeito Paulo Serra. Em abril de 2023, a intenção era reabrir o museu em abril deste ano. O que aconteceu?

Com a palavra a Prefeitura.

Crédito da foto 1 – Divulgação

Crédito da foto 2 – Claudia Ferreira (divulgação)

POSITIVO E NEGATIVO. O anúncio de inauguração do monumento de Pelé no Ipiranguinha; a umidade avança na parede de uma das salas do Museu de Santo André: felicidade e tristeza a poucas centenas de metros uma da outra no Centro da cidade

DIARIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 26 de março de 1994 – ano 36, edição 8657

MANCHETE – Criminalidade cai 40% em Diadema, segundo a Polícia Civil.

SÃO BERNARDO – Cerca de 700 pessoas participaram ontem (25-3-1994) de um ato público pela preservação do que restou da área verde na antiga fábrica Matarazzo. Foram plantadas 18 mudas de árvores.

SÃO CAETANO – Morria o Dr. Antonio Souza Votto, antigo médico da cidade.

FUTEBOL – Hélio dos Anjos saí; Claudio Duarte assumia o comando técnico do EC Santo André.

EM 26 DE MARÇO DE...

1944 – Sindicatos iniciavam a cobrança do imposto sindical, com base no artigo 586 do decreto-lei 5452, de 1º de maio de 1943, que instituía o encargo.

1979 – A greve dos metalúrgicos: reduzida volta ao trabalho; prefeito Tito Costa debatia o movimento em sigilo; em editorial, o Diário dizia que era preciso buscar uma solução para a greve.

HOJE

Dia do Cacau

Dia do Mercosul

Dia Estadual da Matemática (lei nº 14.401, de 12-4-2011).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em São Paulo, hoje é o aniversário de Barueri (1949), Poá (1949), Terra Roxa (1949), Santo Antônio do Jardim (1954), Carapicuíba (1964), Capela do Alto (1964), Ipuã e Riolândia.

Aniversário de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, fundada em 26-3-1772.

No Rio Grande do Norte: Antônio Martins, Campo Redondo, Galinhos, Jaçanã, Lagoa de Velhos, Paraná, Ruy Barbosa e Vera Cruz.

E mais: Itaberaba e Santa Rita de Cássia (BA), Lindolfo Collor, Mariana Pimentel e Xangri-lá (RS), Martinópole e Uruoca (CE), Reserva (PR) e Santa Luzia (MA).

Evangelho

26 de março

Tendo dito isso, Jesus ficou comovido e afirmou: “Na verdade, eu vos digo, um de vós me entregará”.

João 13,21.

Ilustração: Giotto, Beijo de Judas, Histórias da Paixão, 1303-1305, Capela dos "Scrovegni", Pádua; Vatican News (divulgação)