Ginásio Élio Bernardi é revitalizado e entregue à comunidade de Mauá

O Ginásio Élio Bernardi (CMEC Barão), importante referência esportiva para a população da região do Jardim Itapeva, está de cara nova. A Prefeitura de Mauá entregou neste sábado (23) a obra de revitalização do espaço que é utilizado diariamente pelos alunos das Oficinas Esportivas, nas modalidades futsal, basquete, tai chi chuan, ginástica, voleibol iniciação e capoeira.

A iniciativa visa não apenas melhorar as condições estruturais do local, mas também promover o bem-estar e a segurança dos frequentadores. Uma das principais melhorias realizadas foi a pintura completa da quadra, utilizando tinta epóxi, proporcionando um ambiente mais convidativo para a prática esportiva e eventos comunitários. Além disso, a arquibancada e as paredes receberam uma nova camada de tinta, revitalizando todo o espaço e ressaltando sua importância como centro de atividades para a população. O sistema de iluminação foi totalmente substituído e as lâmpadas agora são de LED, ou seja, clareiam mais e consomem menos energia elétrica.

Outro aspecto crucial da revitalização foi a substituição de parte da calha e do sistema de captação de água pluvial. Essa medida não só contribui para a preservação da estrutura do ginásio, prevenindo possíveis danos causados pela umidade, mas também garante a segurança dos usuários, evitando acidentes relacionados a vazamentos ou infiltrações.

Agora revitalizado, o Ginásio Élio Bernardi está pronto para receber novamente atletas, artistas e todos aqueles que desejam usufruir de um espaço moderno e funcional para suas atividades.