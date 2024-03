Após diagnóstico de Kate Middleton, Blake Lively pede desculpas por piada com foto manipulada

O mundo foi pego de surpresa com o anúncio de câncer de Kate Middleton na última sexta-feira, dia 22. A Princesa de Gales informou que o diagnóstico foi dado no início de 2024, após sua cirurgia no abdômen e, desde então, ela tem feito quimioterapia e está reclusa, em casa, com os filhos e família.

Porém, antes da notícia ser amplamente veiculada nas redes sociais e maiores canais de comunicação, o sumiço de Kate virou motivo de brincadeiras e criação de teorias da conspiração. Além disso, os internautas pegaram no pé da esposa de Príncipe William depois do Palácio de Kengsington publicar uma foto de Dia das Mães onde a mão da princesa tinha sido editada.

Quem entrou na onda foi Blake Lively. A atriz chegou a publicar uma foto sua onde tinha editado apenas sua cabeça no corpo de outra mulher e zombou na legenda:

Estou muito animado para compartilhar esta nova foto que acabei de tirar hoje. Agora você sabe por que estou desaparecida.

A publicação já foi apagada e a artista decidiu se pronunciar nas redes sociais. Blake pediu desculpas por seu comportamento e disse estar se sentindo mal pela brincadeira com Kate em um momento delicado.

Fiz uma postagem boba sobre o frenesi da falha do photoshop e, ah, cara, essa postagem me deixou mortificada hoje. Sinto muito. Enviando amor e votos de felicidades a todos, sempre.