Crematório em Sto.André terá novo local após queixas

Após série de reclamações por parte dos moradores da região próxima ao Cemitério Memorial Jardim, localizado no bairro Vila Humaitá, em Santo André, a administração do crematório anunciou planos para a mudança de local. As queixas têm se concentrado principalmente na presença constante de fumaça e no forte odor que tomam conta da Emeief Carlos Vicente Cerchiari e das residências próximas durante os processos de cremação. A situação tem causado incômodo e preocupação em relação à qualidade do ar na região.

De acordo com um morador local que preferiu anonimato, no último incidente os carros e casas acabaram cobertos por fuligens. “Há um pouco de preocupação com a saúde, isso é certo. Afinal, é fumaça, as casas ficam sujas por completo, a exemplo dos carros e existe uma escola com muitas crianças ao lado.”

A situação já havia ganhado destaque após um incidente em março de 2023, quando uma falha no ventilador da câmara secundária do crematório gerou fumaça na chaminé por cerca de quatro minutos, gerando grande repercussão nas redes sociais.

A administração do cemitério explicou, por nota, que o problema teria sido resolvido imediatamente, mas o fato evidenciou as preocupações dos moradores quanto aos possíveis impactos ambientais e de saúde causados pela operação do crematório.

Os moradores relatam que a fumaça afeta diretamente a qualidade de vida na região, especialmente das crianças que frequentam a escola próxima à instalação. “Se fosse questão da sujeira a gente até relevava, mas é uma coisa que todo mundo fica doente. Os alunos vivem doentes, porque a fumaça entra nas salas e eles ficam assistindo aulas com aquele vapor que não dissipa rápido. É uma questão de saúde mesmo”, relata a comerciante Adriana Borazo Di Felice, 54 anos. Além disso, os munícipes ressaltam o compromisso anteriormente firmado pelo cemitério em mudar sua tecnologia para resolver o problema de filtragem.

“No processo normal de operação, em alguns casos devido a vernizes e tinta que compõem a urna funerária poderá ocorrer o lançamento de fumaça por alguns segundos que são imediatamente regulados para a demanda”, disse a gestão do Cemitério Santo André, para em seguida afirmar que o pó branco mencionado nas redes sociais não tem relação com suas atividades, e, sim, com as operações da Braskem, fabricante de produtos petroquímicos básicos, situada nas proximidades.

MUDANÇA

Em resposta às demandas e após negociações com vereadores de Santo André, a gestão do crematório anunciou planos para alterar a localização interna, afastando-o da proximidade da escola municipal. No entanto, de acordo com a administração, a implementação da mudança está sujeita à emissão de diretrizes pela Prefeitura Municipal de Santo André.

RESPONSABILIDADE

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) informou ao Diário que tomou conhecimento das reclamações relacionadas à emissão de fumaça na última quarta-feira, 20.

Uma equipe de fiscalização ambiental foi acionada para verificar a situação. No entanto, como o empreendimento é licenciado e fiscalizado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), a autarquia entrou em contato com a companhia estadual, encaminhando também ofício e pedindo esclarecimentos sobre a situação.

Ontem, em resposta ao Semasa, a Cetesb informou que foi realizada uma vistoria na quinta-feira (21), e que os responsáveis pelo local informaram que, no dia 20, ocorreu um problema operacional no funcionamento de um dos equipamentos, o que ocasionou a fumaça.

A Cetesb avalia as possíveis sanções cabíveis para o caso. Técnicos da companhia estadual orientaram os funcionários da escola que fica ao lado do equipamento para que entrem em contato diretamente com a Cetesb, caso ocorra outro problema qualquer. Em breve, a companhia estadual prometeu novo contato com a escola e com os moradores do entorno.

Semasa autua 156 veículos por poluição