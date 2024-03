Orquestra paulista de mulheres realiza concertos no Grande ABC

O espetáculo “Mulheres Compositoras: Que som tem a história delas?” é a nova obra em apresentação da Orquestra Paulista de Mulheres. Com apresentações a fim de democratizar o acesso à música erudita, as musicistas têm apresentações previstas para esta sexta-feira (22), no Teatro Santos Dumont de São Caetano e no domingo (24) na Sociedade Cultural Bunka de Santo André.

O projeto visa a propagação de compositoras relevantes e pouco executadas. São exemplos as obras da polonesa Grazyna Bacewicz, Clarice Assad, Elodie Bouny e a estreia mundial de quatro composições de Ingrid Stein.

As apresentações têm entrada franca, nesta sexta-feira, às 20h, no Teatro Santos Dumont (Av. Goiás, 1.111); e, às 11h, do domingo, no Bunka (Rua Santo André, 661 - Vila Assunção)

A doação de agasalhos, em ambos os espaços, é bem-vinda.