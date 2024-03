Jojo Todynho se pronuncia sobre briga com colega de faculdade: - Não agredi ninguém

Jojo Todynho deu o que falar na web após viralizar um vídeo em que aparece brigando com uma colega de faculdade. Diante dos boatos de que teria dado um tapa no rosto da outra aluna, com quem faz o curso de Direito, a cantora fez questão de fazer um pronunciamento nas redes sociais e negar as especulações de agressão.

Sem tempo a perder, a artista foi direto ao assunto e já surgiu nos Stories do Instagram deixando claro que não bateu na moça do registro.

- Deixar uma coisa bem clara para vocês, eu não agredi ninguém. Está lá o pessoal da supervisão da escola, que estava presente na situação, para comprovar esse acontecimento de ontem. E muito menos ameacei, que não sou mulher de ameaça, vocês sabem disso.

Em seguida, começou a explicar que o atrito com a colega começou há alguns dias.

- Essa bonita está desde as outras aulas de semana passada de deboche comigo, mas até aí tudo bem. Eu arquivando. Uma outra bonita, desocupada - que eu acho que grupo de faculdade é para falar sobre trabalho de faculdade, não fazer fofoca e nem querer saber da vida dos outros - botou assim: A tal da Todynho foi para a faculdade hoje? Aí essa aí respondeu que não rindo. Depois colocou: Ih, ela veio, nem vi.

Após ver as mensagens que estavam sendo enviadas no grupo da faculdade, a famosa decidiu ir tirar satisfação. Mais uma vez, frisou que não cometeu nenhuma agressão ou fez qualquer ameaça.

- Eu fui até ela e perguntei se a minha vida interessa a ela ou à outra, que eu não devo satisfação nem para ela e nem para ninguém. Se eu vou, se eu não vou, não são elas que pagam. Elas viraram fiscais? Grupo de faculdade é para falar sobre trabalho não sobre a vida dos outros. Aí ela se armou para mim e aconteceu o que está aí no vídeo. Não agredi ela momento algum. Tem a supervisora, várias outras pessoas que estavam presentes de prova na situação. Foi isso que aconteceu. Simples. As pessoas têm que parar com essa mania de querer opinar e se meter na vida do outro. Se eu vou ou deixo de ir é um problema meu. Não diz respeito a ninguém, se estivesse cada um cuidando da sua vida, isso não teria acontecido.

Jojo então concluiu:

- Para finalizar de vez esse assunto, quem quer respeito se dá o respeito. Eu entro e saio da faculdade, nunca tive problema com ninguém. Tenho meu grupinho, faço a minha parte, então eu jamais irei admitir que as pessoas de alguma forma me tratem com falta de respeito. E eu espero posicionamento da faculdade.