São Caetano recebe o Pinheiros pela Superliga Feminina de Vôlei

As meninas do São Caetano enfrentam hoje, às 21h, o EC Pinheiros pela 22ª rodada da Superliga de Vôlei. A partida será no Ginásio Milton Feijão (Av. Walter Tomé, 64 - Bairro Olímpico), com entrada gratuita. O time da região é o lanterna da competição com 21 derrotas. Já o clube da Capital, ocupa a nona colocação. Esta é a temporada de estreia do São Caetano na Superliga. O time vem aproveitando muitas atletas da base e tem enfrentado alguns problemas com a falta de patrocinadores.