Palavra do Leitor - 22 de março de 2024

Meningite

‘O alerta da meningite’ (Opinião, dia 18). Excelente Editorial, alertando para o descaso da população do Grande ABC com a vacinação, citando que 35 moradores morreram de meningite em 2023, e, mais relevante, alertando para os sérios riscos que o negacionismo de vacinas, por meio de falsas informações “de internet”, que, mesmo focadas na época em vacina de Covid, afetaram a credibilidade geral e a saúde pública, refletindo em baixos índices de vacinação infantil. Uma vergonha para um País que já foi exemplo mundial em vacinação ! E ainda cita como incentivador dessa resistência o ex-presidente Bolsonaro, que muito contribuiu para aumentar a mortalidade não só por Covid (já nem se lembram que foram mais de 700 mil óbitos), como mostra o caso da meningite. A vacinação contra a poliomielite também foi afetada! Parabéns ao Diário!

João Paulo Mendes Parreira

São Caetano

Câmara de S.Caetano

Senhor vereador: na qualidade de cidadão, de forma respeitosa, venho a vossa presença, expor uma situação que tem me incomodado, e que gostaria de compartilhar com o senhor e seus pares. Trata-se dos gastos da Câmara, que, segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de setembro de 2022 a agosto de 2023 alcançou R$ 2.810.987,13, representando gasto per capita de R$ 322,41, lembrando que o custo médio da região é de R$ 104,60. Em Diadema é de R$ 107,59, em Ribeirão Pires, de R$ 103,85, e, em Mauá, de R$ 79,69. Nossos custos podem até ser legais, mas comparados aos outros municípios são imorais. Como se não bastasse, a partir da próxima legislatura, teremos o acréscimo de mais dois vereadores, então serão 21, numa cidade de 15 Km², o que significa um vereador para cada 714,28 m², o sr. percebe a incoerência? Considerando-se uma população de 165 mil habitantes, significa que teremos um vereador para cada 7.857. O sr. percebe a incoerência? Muitos vereadores, para um pequeno grupo de moradores, que devem arcar com seus impostos os custos astronômicos de uma Casa Legislativa com o maior custo per capita do Grande ABC. Portanto, peço que, no mínimo, reflita sobre o assunto. Seria salutar que medidas para a redução dos gastos fossem propostas. Consultem seus eleitores sobre os gastos da Câmara, eles dirão que existe exagero sim, e essa sangria aos cofres públicos, esse desrespeito com os contribuintes, não pode continuar. Vereador, não se intimide, não queira justificar o injustificável, nos represente, se antecipe a uma revolta popular, não manche a sua biografia.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Violência sexual – 1

‘STJ decide que Robinho deve cumprir pena por estupro no Brasil’ (Setecidades, ontem). Estamos acompanhando pelo Diário, bem como por muitas mídias nacionais e internacionais, sobre os criminosos sexuais Robinho e Daniel Alves. Daí cabe nossa dúvida: será que ambos, por serem abastados financeiramente, cumprirão suas penas, como as leis determinam? Não podemos esquecer, principalmente, que as vítimas de ambos terão que conviver com seus traumas e outros sentimentos nocivos à saúde psicológica. E sabemos também que, no Brasil, estupradores e criminosos sexuais não são nenhuma novidade. Será que nossas leis e seus feitores não precisariam repensar sobre agravamento das penas, sem ‘saidinhas’ temporárias, para esses criminosos e aqueles que tentam cometer esses crimes? Pois não serão somente essas vítimas que viverão com esses pesadelos, traumas e até preconceitos e sim seus pais, afetos, parentes e outras pessoas. Não estamos escrevendo ou pensando em vingança e sim na Justiça.

Cecél Garcia

Santo André

Violência sexual – 2

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve articular com o seu secretário de Segurança Pública o local em que o Rei das Pedalas ficará preso, no cumprimento da pena. Será em Tremembé, local dos presos famosos, de grande repercussão midiática. A prisão do município de Tremembé hospedou o ex-prefeito Atila Jacomussi, Alexandre Nardoni, os irmãos Cravinhos e Lindemberg, que foi julgado e condenado pela morte da Eloá em Santo André.

Eduardo Furtado

Mauá