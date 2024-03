Em operação-padrão, 750 servidores do Tesouro e CGU paralisaram atividades nesta quarta-feira

Cerca de 750 servidores das carreiras de Finanças e Controle paralisaram as atividades nesta quarta-feira, 20, durante dia de protestos contra a morosidade nas negociações com o governo. De acordo com a Unacon Sindical, entidade que representa a categoria, são 250 servidores do Tesouro Nacional e outros 500 da Controladoria-Geral da União, número que representa quase metade dos ativos, que aderiram ao ato.

A categoria está em operação padrão desde 29 de fevereiro, após decisão em assembleia. Eles questionam o ritmo de negociações com o governo, porque a categoria não recebeu devolutiva à primeira proposta apresentada à mesa de negociação enquanto outras carreiras de categorias correlatas já firmaram acordos.

Em 20 dias de operação padrão, o sindicato explica que a CGU atrasou a divulgação de dados abertos dos benefícios pagos aos cidadãos, como o Novo Bolsa Família.

Nenhum outro dado foi divulgado em transparência ativa durante esse período. Já no Tesouro Nacional, a operação padrão impacta as análises de operações de créditos realizadas pelos Estados e Municípios e a emissão de Capacidade de Pagamento (Capag).