Leandrinho Barbosa, ex-marido de Samara Felippo, se pronuncia após acusação da atriz: Fatos mentirosos

Leandrinho Barbosa, ex-marido de Samara Felippo, decidiu se pronunciar sobre as recentes acusações feitas pela atriz nas redes sociais. Tudo começou após ela gravar um vídeo dizendo que o pai de suas filhas deu um golpe nela após a venda de um imóvel do casal.

Em um comunicado, assinado por seus advogados, Leandrinho afirmou que as declarações de sua ex são mentirosas:

Nunca gostei de polemicas e ficar expondo minha vida pessoal, mas diante dos fatos mentirosos imputados pela sra. Samara Felipo, estou colocando meu lado para desmentir as falsas afirmações feitas pela mãe das minhas filhas, escreveu.

O esportista ainda afirmou que, diferente do que foi dito por Samara, ela sabia sim que a propriedade havia sido colocada no nome do seu irmão. Além disso, Leandrinho afirmou que a mãe de suas filhas recebeu dois imóveis na cidade de São Paulo após o divórcio.

Imóveis esses que se aproximam e até ultrapassam os valores do apartamento de sua propriedade vendido por ela na época. Ou seja, não procede a alegação de que nunca recebeu nenhuma compensação.