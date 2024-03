Luan Cândido vira desfalque em semifinal por suspensão no TJD; Red Bull Bragantino vai recorrer

O Red Bull Bragantino tem um grande problema para a semifinal diante do Santos pelo Paulistão. O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-SP) puniu o lateral-esquerdo Luan Cândido por dois jogos pela expulsão na penúltima rodada. Com isso, ele vira desfalque, mas o clube tentará recorrer da decisão.

Luan Cândido foi expulso diante do Santos na 11ª e penúltima rodada e cumpriu suspensão na 12ª diante do Guarani. Retornou nas quartas de final, em que o Red Bull Bragantino fez 3 a 0 na Inter de Limeira, porque o julgamento ainda não tinha sido realizado.

Ele foi julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por "praticar jogada violenta", já que acertou o cotovelo no rosto de Wesley Patati, do Santos. A suspensão varia de um a seis jogos. Apesar de ser lateral-esquerdo, Luan Cândido vem atuando como zagueiro. O setor ainda conta com Léo Realpe, Lucas Cunha, Douglas Mendes e Kevyn.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quarta-feira a semifinal diante do Santos para quarta-feira (27), às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo. Quem avançar, pega o vencedor de Palmeiras x Novorizontino, que jogam na quinta (28), às 21h35, no Allianz Parque.