Obituário - 20 de março de 2024

SANTO ANDRÉ

Odette Penna Ferreira, 92. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Centro de Santo André. Enfermeira. Dia 15, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Theodolinda Girelli, 90. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Cecília Ferrari, 86. Natural de Santo André. Residia na Vila Léa, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Marlene Aranda Silva, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Shimabukuro, 81. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 15. Memorial Planalto.

Isídio João da Silva, 81. Natural de Panelas (PE). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Reinaldo Luiz de Godoy, 76. Natural de Santo André. Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria das Graças Lira, 70. Natural de Itajuípe (Bahia). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 15. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Luiz Gonzaga Bernardino, 69. Natural de João Pessoa (PB). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Paulo Rogério dos Santos, 54. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Independência, em São Paulo, Capital. Dia 15, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Edilene Aparecida de Souza, 40. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Jardim Leblon, em Guarulhos. Dia 15, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Christopher Santana Torres, 38. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Rodrigo Caitano Molina, 30. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Pintor. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Allan Rodrigues Saraiva, 22. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André. Operador de telemarketing. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Mercedes Rondelli, 92. Natural de Jaguariúna (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Durvalina Alves de Souza, 93. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosa Barbagallo da Silva, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 15. Cemitério de Vila Euclides.

João Baldin, 90. Natural de São Paulo. Residia no Centro. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

Jayme Ribeiro Costa, 90. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério das Lágrimas.

Alfredo Monteiro, 85. Natural de Terra Roxa (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Sueli Rosa de Barros, 79. Natural de São Paulo. Residia na Vila Gerty, em São Caetano. Dia 15. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Francisca Formiga Dantas, 75. Natural de Antenor Navarro. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 14. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Leonino Vieira, 84. Natural de Nova Granada (SP). Residia na Vila Élida, Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Ormelinda dos Santos Lima, 82. Natural de Brumado (Bahia). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 15, em Santo André. Jardim da Colina.

Odila de Sales, 76. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Eternos Crematório em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

Olíria Ferreira dos Santos, 76. Natural de Registro (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Osvaldo dos Santos, 73. Natural de Guarantã (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Adriana Cristina Ferreira, 49. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

Adeilson Pereira dos Santos, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 15. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Beatriz de Souza Santana, 66. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Telma Regina Schuindt de Oliveira, 46. Natural de Getulina (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 15, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Antonio Mattos Pereira, 93. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Jardim da Colina.

Armando Ferreira dos Santos, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.

Domingos de Souza Oliveira, 60. Natural de Santo André. Residia no bairro Soma, em Ribeirão Pires. Dia 14. Cemitério São José.