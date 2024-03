Equipe de Fernanda se pronuncia após fala polêmica da sister sobre maternidade no BBB24

Nesta quarta-feira, dia 20, Fernanda dividiu opiniões na web por conta um desabafo para lá de polêmico feito no BBB24. A sister, que é mãe solo, estava conversando com Pitel e disse que às vezes surta por conta das dificuldades da maternidade. No entanto, ela encontrou uma forma de lidar com os pensamentos que tem durante os momentos tensos.

As palavras usadas pela confeiteira acabaram atraindo inúmeras críticas de internautas, enquanto outros consideraram ter sido uma hipérbole - figura de linguagem que consiste no exagero deliberado. Em um vídeo que está viralizando, ela começa dizendo:

- Estou no meu limite, mas foi o que falei para vocês no quarto, uma função que nasce quando você vira mãe é o botão da demência. Esse botão fica agarrado com o coração. As coisas às vezes estão dando tudo errado. Tem dia que você quer matar seus filhos. Você quer ser presa. Tem dias que você olha para essas crianças e fala: Se eu morasse em um prédio, jogava pela janela.

Em seguida, a carioca continua:

- Porque não aguenta, você surta, você quer morrer, olha aquelas crianças e fica: Meu Deus, o que está acontecendo? Tudo fora de ordem, uma bagunça, não consegue pagar nada, você não tem um real, vê aquela coisa toda, você surta. Aí eles começam a brigar. Você liga o botão e fica: Ah, tá bom. Só para você não fazer nenhuma loucura. Eu ligo esse botão pelo menos umas três vezes por dia em todo lugar que eu vou.

Diante da repercussão da fala nas redes sociais, a equipe de Fernanda decidiu publicar um pronunciamento oficial dizendo:

Deve ser muito difícil para interpretação de alguns entender a hipérbole de uma mãe exausta. Fernanda é mãe atípica solo e nós sabemos que muitas falas dela são sobre frustrações que a mesma enfrenta e que ela ressalta, como quando se abriu dizendo que não é uma pessoa feliz. A realidade de uns não é a de outros. Nanda vive por suas crianças, trabalha incansavelmente para poder manter um padrão de vida acessível para eles e ainda assim se martiriza por sentir que é insuficiente e que seus filhos merecem mais do que ela pode oferecer.

O perfil finalizou:

Afinal, que mãe não quer dar o melhor para seus filhos? É fácil transformar um desabafo de uma mãe, privada de tempo e suporte em algo estratosférico sem tom para possibilidade de um contexto humanizado. É fácil julgá-la sem conhecer sua história e muito cruel insinuar qualquer coisa além disso, visto que o contexto pode ser muito claro, basta ter uma básica noção e boa vontade de como interpretá-lo sem os óculos do sadismo.