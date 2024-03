Tarcísio vai de Alex no pleito de São Bernardo

Se havia alguma dúvida sobre qual seria o caminho a ser percorrido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na eleição de outubro em São Bernardo, ela se dissipou na semana passada. O que o republicano fez junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para que o deputado federal Alex Manente (Cidadania) fosse indicado relator do projeto de lei complementar que permite a securitização das dívidas de municípios, Estados e União – que interessa bastante ao mandatário paulista – mostra que o chefe do Executivo bandeirante já definiu seu apoio ao parlamentar na corrida pela sucessão do prefeito Orlando Morando (PSDB). A movimentação da ala bolsonarista do PL, que quer indicar o vereador Paulo Chuchu como vice na chapa de Alex, solidifica a escolha.

Batidores

Consórcio

Aroaldo Oliveira da Silva (foto) foi designado ontem secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Ele substitui o ex-prefeito Mário Reali (PT), que deixou o cargo para ser secretário de Governo de José de Filippi Júnior (PT) em Diadema. Graduado em ciências sociais, com extensão em gestão de recursos de defesa, o novo executivo é montador na Mercedes-Benz de São Bernardo, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico Grande ABC.

Fogueira – 1

O vereador são-bernardense Ary de Oliveira (PSDB) resolveu aderir à onda conservadora nacional que busca dificultar o acesso de estudantes do Ensino Médio a O Avesso da Pele, escrito por Jeferson Tenório e vencedor da categoria romance literário do Prêmio Jabuti, em 2021, e apresentou moção de repúdio ao Ministério da Educação por incluir a obra no Programa Nacional do Livro e do Material Didático.



Fogueira – 2

Segundo o parlamentar, o livro apresenta “uma linguagem completamente incompatível ao ambiente escolar, narrando diálogos eróticos e explícitos, além de estar imerso em palavras de baixo calão”.



Fogueira – 3

Quem lê o livro percebe, sem fazer o menor esforço intelectual, que o uso de palavrões pelo autor é autorizado e justificado pelo contexto da história de Pedro, que empreende jornada pessoal para descobrir o passado da família e do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, em um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido.

Fogueira – 4

No texto do requerimento 17/2024, em que paradoxalmente tenta valorizar a educação por meio da censura a um livro, Ary de Oliveira comete alguns erros primários de Português, como o de utilizar vírgula para separar sujeito do verbo.



Contra burguês...

O PSTU apresentou o nome de Claudio Donizete dos Reis, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, como pré-candidato a prefeito de São Bernardo em outubro. Na plenária realizada no sábado, a direção do partido na cidade definiu que, a partir de agora, vai “intensificar o dialogo com os trabalhadores, a juventude e a população nas periferias sobre essa alternativa operária, negra e socialista”.

Histórico

Na eleição de 2020 em São Bernardo, o candidato do PSTU, Claudio Donizete, teve 743 votos, ou 0,19% dos válidos. Naquela oportunidade, vitorioso no primeiro turno, Orlando Morando conquistou a reeleição com 261.761, ou 67,28%.