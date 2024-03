Após unfollow de Ludmilla, Ferrugem se pronuncia sobre polêmica com a cantora

É polêmica atrás de polêmica! Ferrugem se viu em uma saia justa após um vídeo dele falando sobre uma das músicas de Ludmilla viralizar nas redes sociais. O registro foi feito pela própria esposa do cantor, Thais Vasconcellos, que achou curiosa a opinião do amado sobre o hit Sintomas de Prazer.

No vídeo, Ferrugem diz:

- Ela quer ser a trapper do pagode. Ela quer ser a maconheira. E as crianças tudo gostando dela. Pô, devagar.

Após o trecho viralizar, Ludmilla deu um unfollow no cantor e a polêmica ganhou outras proporções. Tanto é que, através das redes sociais, ele se pronunciou:

Vocês sabem que foi brincadeira, senão eu não teria postado, né? Fico pensativo sobre o nível de maldade de alguns ao problematizarem o assunto, falei isso porque estava levando as meninas pra escola e escutando pagode no rádio, aí tocou o som dela e elas perguntaram o que era pussy. Aí já viu, né? Mas se foi pra forçar uma treta, falharam. Deus abençoe e tenham uma linda noite.

Caso você não saiba, pussy é uma gíria em inglês que significa vagina.

Mãe de Ludmilla

Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, também acabou comentando a polêmica através de seus Stories:

- Ferrugem, eu sempre te respeitei, sempre te admirei como artista. Perco aqui minha admiração por você. Meu respeito vai continuar porque sou aquele tipo de pessoa que vai sempre respeitar o ser humano. Mas queria deixar bem claro que essa maconheira a qual você está citando, você tem um feat com ela.

E continua:

- Essa maconheira que você está se referindo, ela também tem família. Ela tem avó, ela tem mãe e através do talento dela, ela conseguiu dar dignidade para a família dela. [Ela] tem responsabilidade, acorda cedo, não foge da luta, é batalhadora pra caramba. O fato de você estar indignado que as crianças estão gostando dela, reclama com Deus.

Ao finalizar, ela ainda disse:

Não desce goela abaixo, né? Não é porque você é hétero que a sua família merece mais respeito do que a minha.

Eita!