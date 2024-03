Caaguaçu. Ururai. Pilar. Enfim, Ribeirão Pires

No início do século XVIII, as terras que formam o atual município de Ribeirão Pires integravam o território genericamente chamado de Caaguaçu, uma extensão de São Miguel Paulista, a antiga Aldeia de Ururai. A ligação local com São Paulo fazia-se via Itaquera e Aricanduva.

Um primeiro povoado local seria formado ao redor da capela de Nossa Senhora do Pilar, obra construída a mando de Antonio Corrêa de Lemos como pagamento de uma promessa. A fundação da capela data de 1714 e apenas em 1738 é registrado o primeiro sepultamento em cemitério que ficava nos fundos do templo.

A capela, o cemitério, os primeiros sepultamentos, tudo isso mostra que Pilar deve ser apontado como o berço de Ribeirão Pires, pois foi ao redor da capela que se fixaram antigos brasileiros, em especial ao longo dos séculos XVIII e XIX. Mas o crescimento foi lento.

PIRES

Em 1765, portanto, mais de 30 anos após a fundação da capela do Pilar, o Censo realizado indicava a existência de 112 moradores em todo o Caaguaçu. E a maioria deles ocupava terras que depois serviriam aos bairros urbanos de Guaianases e Itaquera, na Zona Leste paulistana. O povoado ao redor da capela do Pilar se resumia a algumas casinhas abaixo da colina e a outras espalhadas pela vasta mata.

Já a expressão Ribeirão Pires tem origem na família do mestre de campo Antonio Pires de Ávila, com terras e residência na vizinha Cassaquera, território do futuro município de Santo André. No início do século XIX, Antonio Pires pede e obtém o prolongamento de sua sesmaria até Caaguaçu, às margens do Rio Grande. Daí a expressão Ribeirão dos Pires, futuro nome da cidade.

A segunda metade do século XVIII mostra um quase abandono do lugarejo.

SÉ, BRÁS...

No início do século XIX, mesmo com a criação da Freguesia de São Bernardo, o já chamado Bairro do Pilar, que nascera junto ao Bairro do Caaguaçu, era parte integrante da Freguesia da Sé. Em 1818, passaria à jurisdição da Freguesia do Senhor Bom Jesus de Matozinho do Brás. Somente em 1831 seria anexado à Freguesia de São Bernardo, cuja sede era muito mais próxima.

A denominação Ribeirão Pires se popularizava, mas como sítio. Bairro era o Pilar. A estrada para São Bernardo era conhecida como Caminho do Pilar.

IMIGRAÇÃO

A expressão Ribeirão Pires se consagra quando da inauguração da estação ferroviária local, em 1885, e com a criação do núcleo colonial, em 1888. Em torno da estação e junto às linhas coloniais é que nascerá uma nova cidade, origem do atual perímetro urbano central de Ribeirão Pires.

No final do século XIX, Ribeirão Pires é elevado à categoria de Juizado de Paz – o segundo da região –, com jurisdição sobre a linha Mauá a Paranapiacaba. Criado em 1896, o Juizado é instalado em 1897.