Paramotor vira paixão e ganha novos adeptos

Ribeirão Pires ganhou, em 2023, uma equipe com 20 membros para um esporte que ainda não é comum no Grande ABC: o paramotor. Adaptando equipamentos às costas dos atletas, as corridas para decolar fazem a velocidade do vento ultrapassar os 20km/h, o que torna possível a prática do esporte em quase qualquer lugar com o solo plano.

De acordo com Fábio Simões, dirigente de Esportes Radicais da cidade, a equipe está presente em diversos eventos locais. “As apresentações contam com várias interações com o público presente. É algo muitas vezes surpreendente para quem vê pela primeira vez, já que não é comum”, afirma.