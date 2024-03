Entrevista de Wanessa Camargo no Fantástico divide opiniões

A entrevista de Wanessa Camargo para o Fantástico rendeu assunto nas redes sociais. No último domingo, dia 17, o programa transmitiu a conversa que teve com a cantora após sua desclassificação do BBB24, e cantora aproveitou a oportunidade para se pronunciar sobre as polêmicas que assombraram sua passagem pelo reality.

Além de comentar o momento que levou a sua expulsão, Wanessa ainda revelou como foi descobrir que estava sendo criticada amplamente por sua postura com Davi na casa.

- Não tive a intenção de cometer racismo em nenhum momento. O que aconteceu foi que ele tinha algumas atitudes. Outras pessoas incomodadas com ele, muito primeiro que eu, vinham me trazer essas questões.

E continua:

- Eu entendo esse lugar de dor. E a minha intenção não foi essa [...] Eu disse que a forma, às vezes, que ele ia para embate era uma forma agressiva, que eu não gostava. Quando eu cheguei aqui, eu me assustei com a forma como as pessoas viram. Eu me assustei com muita coisa tirada fora do contexto. A gente, quando é colocado num lugar tão grave como a palavra 'ser racista', é uma roupa que eu não conseguia vestir aquilo.