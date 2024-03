Mauá x Ribeirão. O vinicultor de Jundiaí. As peripécias do Bottacin... ...suas histórias, seus livros.

Eu visitava o Bottacin e o saudava:

- Oi louco!

E ele respondia:

- Chegou mais um.

Éramos jovens. Bottacin teve dez, 15 namoradas. Com a maquininha de escrever dele, ele dava nó em pingo d’água. Dizia: “Joguei no Juventus e não me deixaram jogar no Ribeirão Pires FC da minha cidade”.

NOTA DA MEMÓRIA – Ei, Ademar. É preciso reunir os livros do Roberto Bottacin. Escrever mais sobre ele. Lembrar suas peripécias, suas tiradas. Redescobri-lo. O lado irônico, contestador, quase anárquico de um filho da cidade que aniversaria. Nunca Ribeirão Pires precisou tanto do Roberto Bottacin...

Crédito faz fotos 1, 2 e 3 – Acervo: Ademar Bertoldo

A POLÍTICA E O FUTEBOL. Anos 50. Amistoso em Ribeirão Pires. Combinados das Câmaras Municipais e Prefeituras de Mauá e Ribeirão Pires. Entre os jogadores, João e Mario Neto, Manoel de Oliveira, Renato Costa, Grecco, Tonho, Renato Zampol e Antonio Simões.

O MESMO SÍTIO. Registro da visita de Silvio Nieri, produtor de vinho em Jundiaí, parente dos Bertoldo de Ribeirão Pires. Corriam os anos 40. Os primos meninos com a vaquinha e o visitante. Depois, a urbanização em forma do loteamento Jardim Panorama

UM GOLEIRO ESCRITOR. Roberto Bottacin no Clube Atlético Juventus, da Mooca: “Viajamos pelo Estado todo e só conhecemos os hotéis e estádios. Hoje faria questão de visitar museus e arquivos históricos”, dizia o saudoso Bottacin

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 20 de março de 1994 – ano 36, edição 8652

MANCHETE – Polícia apura desvio de material na Prefeitura de São Bernardo.

PONTO DE VISTA – Esses incorrigíveis vereadores.

Vereadores e parlamentares investem no autobenefício e desmoralizam o Legislativo.

Artigo: Tito Costa.

EM 20 DE MARÇO DE...

1904 – Prefeitura de São Paulo estudava a colocação de lampiões de gás (chamados combustores de gás) na Rua dos Alpes.

Olavo Bilac propunha ao governo do Estado de São Paulo a colocação do seu livro “Poesias Infantis” na rede oficial de ensino.

1909 – Autorizada a colocação de mais quatro lampiões a gás, agora na rua Jaguaré.

Principiava a luz elétrica, mas os lampiões teriam ainda vida útil por muitos anos, para alegria dos poetas e seresteiros.

1929 - Diretoria do São Caetano EC realizava reunião voltada à final do Campeonato do Interior de Futebol.

Quatro dias depois o time disputaria o título com o Botafogo de Ribeirão Preto.

As providências para que tudo desse certo eram entregues a uma comissão que reunia Arthur Garbelotto, Abramo Cavassani, Ferrucio Manille, Jacob João Lorenzini e Ricardo Manille.

Fonte: Oscar Garbelotto, revista Raízes, julho de 1994.

1969 – Tomam posse o prefeito Geraldino Loti Filho e João Bello à frente da Prefeitura de Rio Grande da Serra.

Inaugurado o ginásio de esportes de Santa Maria, em São Caetano, com a vitória da seleção feminina de basquete de São Caetano por 89 a 44 frente à seleção de São Bernardo.

Fundada a ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – empresa pública que substitui o Departamento de Correios e Telégrafos (DCT).

1979 – O ministro do Trabalho, Murilo Macedo, advertia Benedito Marcílio, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André: governo intervirá para acabar greve.

HOJE

Dia Internacional da Felicidade (ONU)

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em 20 de março, 91 cidades fazem aniversário, das quais 79 localizadas no Rio Grande do Sul, entre as quais Ametista do Sul, Arambaré, Barão do Triunfo e Barão do Guarita.

No Estado de São Paulo, hoje é aniversário de Piquerobi. Elevado a município em 1949, quando se separa de Santo Anastácio, na região de Presidente Prudente.

Santa Maria Josefina do Coração de Jesus

20 de março

Espanhola (1842-1912). Fundou e dirigiu o Instituto religioso das Servas de Jesus da Caridade.

Ilustração: Arquidiocese de São Paulo (divulgação)