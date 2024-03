Azulão joga em Itapira e derrota pode sacramentar rebaixamento

O São Caetano está na UTI e respirando com ajuda de aparelhos no Paulistão A3. Vice-lanterna da competição, o Azulão tem nove pontos, três a menos que o Rio Preto, primeiro fora do Z2. Para tentar fugir da degola e decidir seu futuro na última rodada, o time da região terá que vencer a Itapirense hoje, às 19h, no Interior, e torcer por um tropeço do Rio Preto, que recebe o União Suzano. Qualquer outro resultado que não seja a vitória hoje, dependendo do que acontecer em São José do Rio Preto, o São Caetano estará rebaixado para a Série A4 do Paulista.

“A gente sabe que é muito difícil, mas se quisermos almejar a permanência precisamos fazer um grande jogo e construir um resultado que nos leve ainda vivos para a última rodada”, comentou o treinador Rogério Zimmermann.

A Matonense com apenas um ponto é a primeira equipe rebaixada para a Série A4 em 2025.