Mirante São José revitalizado será entregue na próxima terça (19)

Um dos principais pontos turísticos de Ribeirão Pires, o Mirante de São José, deve ser reinaugurado na próxima terça-feira (19) com uma visão privilegiada da cidade. A revitalização do espaço iniciou em 2022.

A escadaria que dá acesso à atração gratuita está localizada na Rua Zulmira Dela Rica, ao Centro. Segundo a Prefeitura, são 801 metros de altitude, acima do mar.

O prefeito Guto Volpi (PL) já visitou as instalações que ganharam novas cores para um pôr do Sol privilegiado, confira no vídeo.