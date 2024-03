Nome de Danilo Lima ao Paço volta à mesa

O nome do presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (PSDB), voltou a ser cotado como pré-candidato governista à sucessão do prefeito Orlando Morando, também tucano. O chefe do Executivo está em dúvidas sobre quem vai indicar para defender seu legado ao Paço nas eleições de outubro. Inicialmente, a ideia seria lançar o ex-vice e ex-deputado federal Marcelo Lima (PSB), mas a cassação do mandato do parlamentar pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por infidelidade partidária, atrapalhou os planos. Morando considera que o episódio vai prejudicar o desempenho do aliado nas urnas. Daí voltar a considerar a possibilidade de ir com o chefe do Legislativo. A indecisão do Paço é tanta que até apoio à candidatura do deputado federal Alex Manente (Cidadania) é considerado.

BASTIDORES

Suplente do suplente

O suplente Marcos Calvo (Avante) assume hoje a cadeira do vereador Renatinho do Conselho (Avante) na Câmara de Santo André. O titular tirou licença de 15 dias para que Marcos, que está na lista dos pré-candidatos ao Legislativo, possa ter a chance de atuar na vereança e conquistar espaço entre os eleitores. A informação foi dada à coluna pelo próprio Renatinho, que também é suplente – em vaga do vereador licenciado Almir Cicote (Avante), que atualmente ocupa o cargo de secretário de Educação.

Interino

Para substituir Mário Reali, que assumiu a Secretaria de Governo de Diadema na semana passada, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC nomeou João Ricardo Guimarães Caetano como interino na secretaria executiva. Ele atuava como diretor de programas e projetos na entidade desde outubro. É a segunda vez que ele ocupa o cargo, já que atuou na função durante parte da gestão do então prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT) no comando, de 2013 a 2016. A manutenção de João no cargo, ou a nomeação de substituto, será definida na próxima assembleia dos prefeitos, dia 18 de março.

Mistério

O vereador Akira Auriani (PSDB), pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra, encontrou-se no fim de semana o deputado federal Delegado Da Cunha (Progressistas). O tucano disse que foi apenas uma visita de cortesia, mas nos bastidores especula-se que pode ser algo a mais.<EM><EM>

Mulheres

A deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania) anunciou o repasse de emendas no valor de R$ 800 mil para Mauá investir em projetos voltados à saúde da mulher. A informação foi tornada pública durante evento organizado pelo vereador Leonardo Alves (PSDB), autor do projeto de lei que instituiu o código mauaense de defesa das mulheres, sancionado pelo prefeito Marcelo Oliveira (PT) em dezembro. O encontro reuniu cerca de 300 pessoas, na sexta-feira.