De volta ao Mais Você, Ana Maria Braga conta como foi ter dado selinho em Spike Lee: - Foi tão bonitinho

Ela está de volta! Ana Maria Braga voltou a comandar o Mais Você nesta segunda-feira, dia 11, e já matou a curiosidade do público sobre seu encontro com o astro de Hollywood, Spike Lee. A apresentadora estava de férias nos Estados Unidos, e em um dos passeios na cidade de Nova York, encontrou com o cineasta e até selinho recebeu dele!

O acontecimento ocorreu na última quinta-feira, dia 07, no Madison Square Garden, palco de grandes jogos da liga de basquete norte-americana. Ela foi assistir ao jogo do New York Knicks contra o Atlanta. Ana compartilhou o encontro com Lee em sua conta do X, no mesmo dia, então o público do Mais Você aguardou a apresentadora falar sobre o momento.

Desenrolando o seu máximo no inglês, ela tentou fazer com que o cineasta falasse o nome do programa e mandasse um recado ao público da atração:

- Deu um trabalho danado explicar para o Spike Lee que era para falar Mais Você, só para mandar um beijo para todos vocês. Eu falava para ele: Mais Você e ele falava: What? [O quê?]. Eu falava assim: More You, disse ela, tentando traduzir o nome do programa ao norte-americano.

A hora do selinho foi comentada por Louro Mané, que não perdeu a oportunidade de brincar com o ocorrido:

- Spike Lee safadinho! Louco para ganhar um selinho da Ana Maria que eu tô ligado!, comentou.