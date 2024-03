Yasmin Brunet declara guerra caso retorne do paredão; saiba o que rolou durante a madrugada no BBB24

Mais um paredão foi formado e mais uma vez os participantes tiveram muito desabafos a fazer sobre a situação do jogo. Yasmin Brunet, que está na berlinda pela segunda vez, não ficou nem um pouquinho feliz com o discurso feito pela líder Beatriz. Em conversa com Leidy Elin, a modelo disparou:

- Pitel falou desde o início. Se o Brasil comprou ela, não importa o que ela diga, ela vai estar certa. Essa é a real. Isso não é argumento. Ela está me botando no Paredão pelo mesmo motivo que eu fiz, ela está fazendo a mesma coisa.

No Quarto Gnomo, ela continuou o desabafo, mas dessa vez em papo com Pitel e Fernanda.

- Eu gostei muito da parte que ela fala que ela gostava de mim. Essa me tocou, porque era nítido que ela nunca gostou. Ela sempre gostou da Wanessa, porque a Wanessa dava muita trela. Eu nunca tive muita paciência. Eu gostei da parte que ela mente que ela sempre gostou de mim. Foi muito bonitinho.

- Sabe por que a justificativa dela não cabe? Na semana que aconteceu a briga, o Davi e a Alane votaram em você. Ela e o Matteus votaram no Bin por quê? Se já tinha acontecido esse negócio da falta de posicionamento. Não cabe... A ordem cronológica do caso não cabe, reagiu Pitel.

Logo após a formação do paredão, Leidy Elin ameaçou chorar na cozinha e disparou:

- Vou botar todo mundo no Paredão.

- Espero que você faça isso, porque, se eu voltar, meu amor, eu vou voltar para arrasar as pessoas. Vai dar tudo certo, disse Yasmin determinada.

O Quarto do Líder também contou com papos sobre jogo, mas de uma forma muito mais leve. Isabelle e Matteus falaram sobre como costumavam ser opção de voto um do outro, mas isso acabou mudando com o tempo.

- E eu senti isso de você, que você me evitava, disse a Cunhã-Poranga.

Enquanto observava a conversa entre os dois, Beatriz simplesmente disparou:

- Eu sinto um clima aí!

Já na área externa, o trio também teve um papo e a manauara chegou a brincar:

- Nem acredito que o Matteus está torcendo por mim! Depois de tudo, depois de 60 dias de programa, me tornei amiga do Matteus, o que eu mais temia. E o que ele mais temia aconteceu, começou a gostar de mim.

- Eu já tenho duas loucas como minhas amigas, agora tenho três. Eu tenho três loucas e um louco, porque o Davi, né, reagiu ele.

Matteus ainda teve um momento em que desabafou com as sisters sobre um pequeno atrito que teve com Yasmin Brunet após perguntar se a modelo sabia o nome de uma música que estavam cantando.

- A Yasmin disse que ela que pediu a música ontem, que sabia. Aí ela disse assim: Mas como vocês me colocaram no Paredão, não vou falar o nome da música.

- Nossa, mas quantos anos ela tem?, reagiu Beatriz.

- O que mais me deixa abismado, apavorado, são os mimosos dando risada. Acham lindo. Essas bobagens acham lindo, disse o brother.

Modo espião ativado? Enquanto Bia, Isabelle e Davi conversavam sobre jogo no Quarto Magia, Lucas Henrique estava no banheiro do cômodo. Após desconfiarem da presença de um brother por ali, o professor de Educação Física saiu e todos deram risada. Um tempo depois, a vendedora comentou:

- O Lucas aqui no banheiro e a gente falando aqui.

Após descer e chegar na cozinha, Lucas contou a Yasmin, Leidy, Giovanna e Raquele que estava no banheiro quando Davi, Isabelle e Beatriz começaram a ter um papo entre eles. Sem perder tempo, repassou a fofoca:

- Qual era o assunto? Leidy Elin. Estavam falando que gostam muito de você, que não entendem como é que vocês não jogam junto mais porque não tem clima, mas que gostam muito de você. Tinha que ver a cara deles quando eu saí.

Em um momento mais descontraído, Yasmin e Lucas brincaram sobre o fato de estarem juntos na berlinda. A modelo chegou a abraçar o professor, que disse:

- A gente fez tudo errado. Fomos parar nós dois no Paredão juntos.