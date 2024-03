Tigre faz sua parte, mas fica fora do Paulistão por um ponto

O São Bernardo FC fez o que estava ao seu alcance. Venceu o Mirassol no Interior por 2 a 0, mas não conseguiu avançar à segunda fase do Paulistão. Além de vencer, o Tigre precisava contar com tropeços de São Paulo e Novorizontino, o que não aconteceu. Os gols do time são-bernardense foram marcados por Hélder e Matheus Régis.

O Tigre, agora, pensa no Corinthians na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil. O confronto único será disputado no Estádio 1º de Maio.