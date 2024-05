Antes de adeus no Feyenoord, Arne Slot revela acerto com o Liverpool para vaga de Klopp

Sai um alemão e chega um holandês. Nesta sexta-feira, dia no qual o Liverpool prestou homenagens a Jürgen Klopp, de saída do comando da equipe após nove temporadas, o técnico Arne Slot, do Feyenoord, revelou que está acertado com o clube inglês para a próxima temporada.

Em entrevista coletiva antes da despedida do Feyenoord no Campeonato Holandês, neste domingo diante do Excelsior, o técnico de 45 anos foi questionado se seria sua despedida e acabou revelando, antes do clube inglês, o acordo firmado.

"Posso confirmar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada", afirmou Slot, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, antes da despedida na temporada holandesa. Técnico e novo clube vão formalizar o acordo somente após suas equipes se despedirem da temporada.

O Liverpool vai pagar ao Feyenoord cerca de 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 61,1 milhões) pela liberação do treinador, que estava no clube holandês desde 2021, vencendo o Campeonato Holandês no ano passado e a Copa da Holanda nesta temporada. Há um mês, Klopp já havia indicado que o técnico do Feyenoord seria o seu substituto e ainda disse que Arne Slot assumiria "o melhor cargo do mundo."

Vice campeão holandês na atual temporada, o Feyenoord espera se despedir com uma vitória para fazer a segunda melhor campanha de sua história na competição, atingindo os 84 pontos. Quando ergueu o troféu em 2022/23, o time somou 82 pontos.

"Se vencermos, teremos 84 pontos e seremos o segundo melhor time da história do clube do Feyenoord", disse Slot, garantindo que a cabeça ainda continua no clube holandês. "Este grupo mostrou ao longo do ano que odeia perder. É isso que espero no domingo."