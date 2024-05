Ponte Preta monitora atacante Gabriel Silva, do Grêmio, para sequência da Série B

A Ponte Preta está monitorando um atacante para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Gabriel Silva, promessa de 21 anos do Grêmio, deve ser novamente emprestado após passagem pela Inter de Limeira e o clube de Campinas é um dos possíveis destinos.

Gabriel Silva disputou quatro jogos nesta temporada pela Inter de Limeira no Paulistão, sempre iniciando no banco de reservas. Ele não chegou a um acordo para renovação e também não será aproveitado neste momento no time profissional do Grêmio.

Entretanto, para a negociação avançar, a Ponte precisa aceitar dividir os salários com o Grêmio. Antes de chegar à base do Grêmio, Gabriel Silva também passou por Atlético Diadema e São Caetano. Em 2023, também foi emprestado ao Coritiba, onde fez quatro jogos. Ainda busca, portanto, sua primeira grande sequência no profissional.

Com uma vitória, um empate e três derrotas, a Ponte Preta tem cinco pontos e ocupa a 14ª colocação na Série B. O time volta a campo no domingo, às 16h, quando visita a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela sexta rodada.