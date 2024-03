Jaquelline Grohalski anuncia término de namoro com Lucas Souza

Neste domingo, dia 10, Jaquelline Grohalski anunciou por meio do X, antigo Twitter, que seu relacionamento com Lucas Souza chegou a fim. Os dois começaram a se envolver durante A Fazenda.

No comunicado, a ganhadora contou que o amor não foi suficiente:

Meu sentimento cresceu junto com vocês, foi dia após dia. No meio de uma loucura, onde eu tinha que provar a todo tempo quem eu era. Esse sentimento com os dias virou AMOR e ainda é AMOR. Só que nem todo amor basta pra vivermos ele de verdade. É com esse amor em pedaços e os olhos cheio de lágrimas que venho dizer a vocês que eu e o Lucas não estamos mais juntos como namorados. Talvez precisamos desse tempo para nos entendermos melhor.