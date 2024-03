União Brasil dará respaldo a Atila na corrida pelo Paço

O deputado estadual Atila Jacomussi definiu sua filiação ao União Brasil. A ficha de adesão do deputado estadual foi assinada ontem à tarde pelo presidente do partido, Milton Leite, vereador que também preside a Câmara Muncipal de São Paulo. O parlamentar, que obteve a anuência do Solidariedade para deixar a agremiação sem correr o risco de perder a cadeira na Assembleia, deve concorrer à Prefeitura de Mauá nas eleições de outubro.

“Meu namoro com o União Brasil é antigo, vem de longa data. Agora finalmente nos casamos”, disse Atila, lembrando que havia conversas para que ele disputasse a eleição para deputado estadual em 2022 pelo partido, mas que, à época, optou pelo Solidariedade. O mauaense foi eleito com 58.707 votos. No pleito de outubro, Atila pretende lançar sua candidatura a prefeito de Mauá, cargo que já ocupou de 2017 a 2020. O deputado acabou derrotado na busca pela reeleição por Marcelo Oliveira (PT), atual chefe do Executivo, que deve submeter seu nome ao eleitorado na tentativa de renovar o mandato.

Depois que conseguiu o aval para deixar o Solidariedade, Atila conversou com três partidos. Além do União Brasil, dialogou com MDB e Republicanos, todos da base de sustentação ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pesou a favor do União a amizade que o deputado estadual tem com o vereador paulistano Milton Leite.

“As negociações que estão em curso para que o União Brasil e o PP se unam, movimento que vai tornar a federação a terceira maior força política do Brasil, também pesaram a favor da minha decisão”, declarou Atila. O grupo ainda deve contar com o reforço do Republicanos. “Chego ao novo partido com as bênçãos do governador, que já declarou que vai apoiar minha futura candidatura a prefeito de Mauá”, completou o parlamentar.

O presidente do União Brasil deu boas-vindas ao novo correligionário e garantiu respaldo ao seu projeto de concorrer ao Paço mauaense. “Recebemos o Atila de braços abertos e ele terá todo apoio político para sua eleição. Tenho certeza que a população de Mauá estará em excelentes mãos”, falou.

Atila Jacomussi tem intensificado sua agenda na cidade. Diariamente tem feito corpo a corpo nas ruas, visitado equipamentos públicos, denunciado problemas da gestão Marcelo Oliveira (PT) e se apropriado de alguns feitos que, segundo ele, foram articulados quando ainda comandava o Executivo do município.

O deputado lidera as pesquisas de intenção de voto para a prefeitura de Mauá. No último levantamento do instituto Paraná Pesquisas, contratado pelo Diário em outubro de 2023, Atila aparecia com 38,1% , contra 19,1% de Marcelo Oliveira. Os dois eram seguidos por Sargento Simões (PL - 7,8%), Juíz João (PSD - 5,3%), Lourencini (PSDB - 2,9%) e Amanda Bispo (UP - 2,2%).