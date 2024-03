Palavra do leitor

Desindustrialização

‘Ramiro Meves diz que inabilidade de Morando causou fuga de empresas’ (Política, dia 7). As empresas tomam decisões (entrar, permanecer ou sair de mercados) baseadas em planejamento estratégico e ambiente de negócios (competitividade, custos de produção, tamanho de mercado, retorno de investimento, legislação trabalhista e sindicatos, legislação fiscal, segurança jurídica etc). Sem dúvidas, fuga de empresa é ruim, agora creditar isto a governo municipal é miopia. Melhor o Ramiro Meves procurar um bom oftalmologista.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Petrobras

Mais uma imoralidade desta gestão Lula. Num espaço de uma semana, a Petrobras (quase quebrada por Lula e Dilma) perde R$ 30 bilhões de valor de mercado porque o governo não respeita a livre iniciativa. E, como ocorreu nesta sexta-feira, a estatal teve queda de 10% no valor das ações, prejudicando milhares de investidores no Brasil e no mundo porque a direção da empresa resolveu reduzir o valor da distribuição de dividendos. Um absurdo! E não será, infelizmente, com esse destrambelhado governo que o nosso País vai se desenvolver e ser justo socialmente. Muito triste o que acontece nesta terra tupiniquim. Não que a minha expectativa fosse melhor, porém, percebo, infelizmente, que esse governo está perdendo o rumo. Faz a gestão como se estivesse fazendo discurso num dos bares da Vila Euclides (Grande ABC) com companheiros, contando lorotas, ofendendo povos parceiros como Israel etc. Diz ser íntimo de ditadores e de grupo terroristas e que está dando uma mãozinha para o seu parça Nicolás Maduro, dando lição de moral na oposição local para que esse déspota de presidente vença a eleição de julho na Venezuela. Ou seja, age como se fosse liderança mundial e todos nós, idiotas.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Dinheiro público

Depois de o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ser tantas vezes denunciado pela imprensa por ter usado dinheiro público e nada acontecer, o que esperar da notícia de que a ministra da Cultura, Margareth Menezes, é acusada de também usar dinheiro público em seus shows? Este é o governo que nos envergonha, pois se diz defensor dos pobres, mas utiliza o dinheiro que seria dos pobres em benefício próprio. Vamos ver muita passagem de pano até o assunto cair no esquecimento, já que o brasileiro tem memória curta e daqui a pouco ninguém vai se lembrar disso.

Izabel Avallone

Capital

Às mulheres

Mulher negra, indígena, branca, parda, japonesa, coreana e outras tantas mulheres do planeta. Mulheres que nunca foram e jamais serão objeto sexual nas mãos de pseudo-homens. Nós todos, homens, lhes devemos mais que respeito; devemos reconhecimento, gratidão, cumprimentos e pedidos de perdão por tanto e tudo que recebemos de vocês, seres humanos importantíssimos e femininos. Reconhecemos também a importância dos homens, porém foi a mulher que nos deu, pela adoção e/ou pela gravidez, a vida e que nos carregou em seu ventre por volta de nove meses. Mulher essa que recebeu mais que os cinco sentidos humanos – recebeu sim o sexto, o sétimo e outros tantos, e um dos mais expoentes dos sentidos: o sentido da intuição feminina. Temos também que agradecê-las pelo sentimento maior que foi, é e sempre será o sentimento do amor absoluto e incondicional. E não somente neste dia, mas em todos os dias do ano, nós, homens, pais, filhos, netos, cônjuges e amigos, como sociedade, devemos nos mobilizar, não para endeusá-las ou cultuá-las, mas sim para amá-las e sermos perdoados por vocês, pelas possíveis faltas que tivemos.

Cecél Garcia

Santo André