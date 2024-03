Ana Patrícia e Duda caem nas quartas em Doha após vaga olímpica; Carol e Bárbara vão à semi

Principal dupla brasileira de vôlei de praia e entre as melhores do mundo, Ana Patrícia e Duda estão fora da disputa do título do Elite 16 de Doha. Depois de garantirem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com a classificação às quartas de final, elas foram surpreendidas nesta sexta-feira pelas canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson por duplo 21/19.

Ainda sem apresentar o desempenho que as consagraram nos últimos anos, com um título mundial e o vice em 2023, as brasileiras fizeram uma partida abaixo do esperado e, mesmo abrindo vantagem no primeiro set, não conseguiram sustentar o resultado. Sem conseguir superar o bloqueio de Brandie, acabaram levando 21 a 19, de virada.

Na segunda parcial, além de sofrer com o bloqueio, as brasileiras ainda viram uma Melissa muito bem nas defesas e acabaram novamente superadas, dando adeus à competição com novo 21 a 19. A campanha em Doha, na qual sofreram acima do normal, fica de alerta de que é necessário melhorar para Paris-2024.

Na luta pela outra vaga ao País na Olimpíada, Carol e Bárbara continuam com chances ao avançarem às semifinais contra as campeãs mundiais Sara Hughes e Kelly Cheng, que garantiram a conquista justamente ao bateram Duda e Ana Patrícia na decisão do ano passado.

As brasileiras superaram as alemãs Laura Ludwig e Louisa Lippmann nas quartas de final em bela virada. Após perderem o primeiro set por 21 a 17, mostraram forças para buscar o triunfo com 21/15 e 16/14, com dois bloqueios seguidos de Carol. O jogo com as americanas é neste sábado, às 5 horas (de Brasília). Na abertura da rodada, Melissa e Brandie encaram as letãs Tina Graudina e Anastasia Samoilova.