Atila Jacomussi acerta filiação ao União Brasil

O deputado estadual Atila Jacomussi definiu sua filiação ao União Brasil. A ficha de adesão será encaminhada na tarde desta sexta-feira (8) à Justiça Eleitoral. O parlamentar, que obteve a anuência do Solidariedade para deixar a agremiação sem correr o risco de perder a cadeira na Assembleia, deve concorrer à Prefeitura de Mauá nas eleições de outubro.

"Meu namoro com o União Brasil é antigo, vem de longa data. Agora finalmente nos casamos", disse Atila, lembrando que havia conversas para que ele disputasse a eleição para deputado estadual em 2022 pelo partido, mas que, à época, optou pelo Solidariedade. O mauaense foi eleito com 58.707 votos. No pleito de outubro, ele pretende lançar sua candidatura a prefeito de Mauá, cargo que já ocupou de 2017 a 2020. Ele foi derrotado na busca pela reeleição por Marcelo Oliveira (PT), atual chefe do Executivo, que deve submeter seu nome ao eleitorado na tentativa de renovar o mandato.

Depois que conseguiu o aval para deixar o Solidariedade, Atila conversou com três partidos. Além do União Brasil, dialogou com MDB e Republicanos, todos da base de sustentação ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Pesou a favor do União a amizade que o deputado estadual tem com a família Leite, do presidente da Câmara de São Paulo, vereador Milton Leite.

"As negociações que estão em curso para que o União Brasil e o PP se unam, movimento que vai tornar a federação a terceira maior força política do Brasil, também pesaram a favor da minha decisão", declarou Atila. O grupo ainda deve contar com o reforço do Republicanos. "Chego ao novo partido com as bênçãos do governador, que já declarou que vai apoiar minha futura candidatura a prefeito de Mauá", completou o parlamentar.