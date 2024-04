Charge - 28 de abril de 2024

Diante dos inúmeros casos de negligência, erro médico e violência obstétrica registrados no Hospital da Mulher nas últimas semanas, todos os olhares estão sob a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) e do secretário de Saúde Geraldo Reple Sobrinho. Em que pese a pressão sobre o chefe da pasta, vinda, principalmente, da Câmara, que deve convocá-lo em breve, o caos não começou agora. Sob comando de Reple desde 2017, a Pasta passa por escândalos desde o início do segundo mandato tucano na cidade

Em novembro de 2021, primeiro ano após a reeleição de Morando, funcionários que atuavam na saúde denunciaram que foram coagidos por Reple a não registrar os horários de trabalho aos fins de semana em que atuaram nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e também durante ação relacionada às atividades do Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama, naquele ano. Com medo de represálias, os servidores acataram a ordem e não marcaram o ponto. Na Câmara, um grupo de vereadores fez pressão para que o secretário fosse convocado para prestar esclarecimentos sobre a denúncia, mas a base do chefe do Executivo barrou a convocação.