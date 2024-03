Tio de Kate Middleton dá resposta enigmática sobre sumiço da sobrinha após cirurgia abdominal

O sumiço de Kate Middleton após realizar uma cirurgia abdominal segue dando o que falar! O tio da Princesa de Gales, Gary Goldsmith, falou brevemente sobre a situação após ser questionado no programa Celebrity Big Brother UK.

Durante o episódio da última quarta-feira, dia 6, a participante Ekin-Su CülcüloÄ?lu questionou o paradeiro de Kate. Sem jeito, Gary respondeu:

- Então, ela não quer falar sobre isso� a última coisa que vou fazer é�, respondeu.

Percebendo a maneira que ele respondeu, a participante questionou se eles não poderiam falar sobre o assunto. Ele então disse:

- Se for anunciado, darei uma opinião. Ela estará de volta em breve. Claro que sim.

Vale pontuar que Kate foi vista pela primeira vez após a cirurgia no último dia 4 de março. A Princesa de Gales estava no banco de passageiro do carro de sua mãe, Carole, perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido.