Duda e Ana Patrícia avançam às quartas da etapa de Doha de vôlei de praia e vão à Olimpíada

Dupla número 1 do mundo, Duda e Ana Patrícia confirmaram o favoritismo e garantiram a primeira vaga do Brasil no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A classificação foi assegurada após conseguirem avanças às quartas de final da etapa de Doha do Circuito Mundial. Nesta quinta-feira, elas venceram as suíças Vergé-Dépré e Mader por 2 a 1, com parciais de 15/21, 21/15 e 15/8.

A dupla brasileira encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento. Antes de bater as suíças, elas venceram as australianas Mariafe e Clancy por W.O., além de Brunner e Hüberli, também da Suíça, por 2 sets a 0, parciais de 23/21 e 21/19.

Campeãs mundiais em 2022 e vice em 2023, as brasileiras vão para a segunda Olimpíada. Em 2020, elas estiveram em Tóquio. Ana Patrícia jogou com Rebecca Cavalcante e acabou eliminada nas quartas de final para a dupla Heidrich/Vergé-Dépré, da Suíça. Já Duda participou com Ágatha Bednarczuk. Ela foi eliminada nas oitavas para as alemãs Kozuch e Ludwig.

O Brasil ainda pode confirmar mais uma vaga feminina no vôlei de praia. Bárbara Seixas e Carol Solberg são as favoritas em uma briga interna com Tainá e Victória, e Ágatha e Rebecca. Assim como Ana Patrícia e Duda, elas também avançaram às quartas de final em Doha, enquanto Ágatha e Rebecca disputarão a repescagem. Tainá e Victória foram eliminadas.

Em Paris, cada modalidade contará com 24 duplas, sendo, no máximo, duas por país. No masculino, André e George, e Evandro e Arthur Lanci estão bem próximos dos Jogos Olímpicos. A primeira dupla, no entanto, foi eliminada na fase inicial em Doha, enquanto que a segunda luta ainda para garantir uma vaga direta nas quartas de final.