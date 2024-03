Prefeitura de Mauá promete entregar obras em três meses

A Prefeitura de Mauá tem ampliado seus esforços para realizar a entrega de obras no município nos próximos três meses. Intervenções como a reforma completa do Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, a Nova Estação no Centro e o prédio reformado da UBS São João são algumas das promessas do prefeito Marcelo Oliveira (PT), que vistoriou grande parte delas ontem, e garantiu inaugurações até o mês de junho, antes do período eleitoral.

Segundo a legislação vigente, candidatos a cargos no Poder Executivo não podem comparecer, nos três meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas. Neste ano, em outubro, o atual prefeito de Mauá terá a chance de buscar a reeleição no município. “Após a pandemia, nós intensificamos as obras na cidade, ajustando as contas e preparando os projetos. Vejo com muita expectativa o futuro de Mauá, com resgate da autoestima. A previsão de entrega dos equipamentos é do fim de março até o começo de junho”, disse o prefeito mauaense.

Entre as obras prometidas entre este mês e junho está o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, na Vila Noêmia, que recebeu reforma completa do telhado, além de revitalização da quadra, arquibancadas, sanitários e vestiários, com intervenções que giram em torno de R$ 2 milhões. Na Vila Ana, as obras compreendem a nova Rua Vicente Ferreira, que englobam a contenção das margens do Rio Tamanduateí e a construção das calçadas e recapeamento total da rua.

Em um dos tópicos mais sensíveis da cidade, a drenagem após chuvas, as avenidas João Ramalho e Alberto Soares Sampaio estão recebendo intervenções para reduzir a possibilidade de alagamentos na região. O Paço afirma que a vazão de água a partir do piscinão do Paço Municipal, até chegar ao Rio Tamanduateí, vai mais do que dobrar, passando dos atuais 22m² por segundo para mais de 50. O projeto foi realizado após negociações entre o Paço e a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). Já o Complexo Viário Zaira/Santa Cecília, recebe novos trechos na região do Centro Pop, Avenida Washington Luiz, 625, até as proximidades da UPA Magini.

Apontada como uma das maiores obras da gestão, a Nova Estação vem avançando para a entrega do primeiro trecho do terminal até o começo de junho. Foram finalizadas as etapas da fundação, pilares e a parte de drenagem que deve beneficiar também a região do calçadão e Praça 22 de novembro. A fase agora inclui as plataformas e concretagem da pista de circulação dos ônibus. Além do novo e moderno terminal rodoviário, haverá um shopping com 400 lojas no local, onde diariamente passam 120 mil pessoas. No transporte, ainda há expectativa pelo novo Terminal Itapeva.

Na saúde, a aposta do Paço é o novo prédio da UBS São João, localizado na Avenida Barão de Mauá, 4.050. A edificação tem 70% da obra concluída e terá área construída de 1.365,31 m², 43% superior à antiga unidade. Serão 18 consultórios – sete a mais que a anterior –, sala de espera com capacidade para 64 pessoas, o triplo do imóvel que foi demolido, e a nova sala da comunidade, para 30 pessoas, além de farmácia, odontologia e recepção maiores. O espaço contará ainda com salas de emergência, observação, curativo, vacina, coleta, ECG (eletrocardiograma), medicação e inalação e sanitários acessíveis. Ao final dos trabalhos, a unidade de saúde será totalmente informatizada e terá capacidade para 3.000 consultas por mês.

EDUCAÇÃO

Para a área da educação, o Paço planeja a inauguração da nova EM (Escola Municipal) na Vila Nova Mauá. As intervenções irão permitir a abertura de cerca de 350 vagas para alunos com até 6 anos. O prédio está sendo erguido em um terreno localizado na Rua Geraldo Nunes Cordeiro, 406, e terá área construída de 2.402,59 m². Uma edificação moderna com três andares, projetada respeitando normas e padrões de acessibilidade, que contará com oito salas de aula, salas para atividades, áreas de lazer coberta e descoberta, playground e espaço para horta.

Ainda há a previsão de retomada da EM Profº Maria Wanny Soares Cruz, na Vila Assis Brasil. A escola terá mais de 2.000 m² de área construída e capacidade para cerca de 400 estudantes, ampliando a unidade em pelo menos 100 vagas, que atualmente atende 300 alunos. O local substitui a antiga unidade, transferida em 2023 por problemas estruturais. Com três andares, serão 12 salas de aula e mais quatro para atividades, além de dois playgrounds e quadra poliesportiva.