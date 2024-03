Tubulação de água a céu aberto afeta imóveis em Mauá

Moradores de duas residências que ficam coladas a um cano de escoamento de água na Avenida Hermínio Pergoraro, 605, no Jardim Itapark Mauá, denunciam ao Diário a degradação das próprias moradias pela falta de manutenção da Prefeitura no espaço.

De acordo com a proprietária de um dos imóveis, Maria de Lourdes Bernadete, 57 anos, o problema se agrava em temporadas de chuva, já que o fluxo de água se intensifica e esburaca a estrutura de onde mora, além de afetar ainda a propriedade do seu vizinho. "Até vereadores já foram procurados para nos ajudar a intermediar a situação, mas nada. Há anos isto foi implantado aqui, mas as consequências do rompimento da galeria nós sofremos agora", comenta.

Procurada, a Prefeitura de Mauá declarou que "técnicos das secretarias de Obras e Serviços Urbanos irão até o local para fazer uma vistoria, ainda nesta semana".

*Encaminhe sugestões de pauta para a Redação no WhatsApp (11) 99612-4764.