BamBam, cantor de k-pop, experimenta bebida brasileira e se diverte com Danilo Gentilli

BamBam, cantor de k-pop que fez show no Brasil pela primeira vez na última terça-feira, dia 5, veio para o país para aproveitar ao máximo! Além de ter se jogado de cabeça para experimentar a culinária local, o artista também experimentou diferentes bebidas.

Nas redes sociais, Bam mostrou que estava consumindo bastante refrigerante de guaraná. O cantor ganhou a primeira latinha saindo do aeroporto em São Paulo e, durante os três dias de hospedagem, parece ter se viciado na bebida. Porém, outra coisa que caiu no seu paladar foram as bebidas alcoólicas.

BamBam participou da gravação do The Noite com Danilo Gentilli e é claro que ele experimentou mais coisas! Apreciador de bebidas, o cantor tailandês confessou que gosta de cerveja e contou como são os costumes na Tailândia:

- Na Tailândia, as pessoas bebem cerveja com gelo dentro do copo. Eu não gosto muito, mas as pessoas bebem desse jeito porque lá é muito quente. O sabor dela é um pouco mais salgada. Ela é forte, por isso quando você toma com gelo fica o equilíbrio perfeito.

Mas, ele precisava tentar algo bem brasileiro, né? E nada melhor do que uma caipirinha bem preparada de limão. A bebida para pessoas mais velhas que 18 anos de idade parece ter agradado o BamBam, apesar dele ter dito que é bastante forte.