Mulheres da região terão aulão gratuito de defesa pessoal

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a FSAKM (Federação Sul-Americana de Krav Maga) vai promover no próximo domingo (10), aulões gratuitos de defesa pessoal. As atividades serão realizadas em Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Paulo (oito pontos), e em mais dez cidades da Região Metropolitana e Interior (veja locais e horários das aulas no Grande ABC na tabela ao lado).

Os aulões especiais serão ministrados por instrutores habilitados para mulheres a partir de 14 anos, independente de porte ou preparo físico.

Neste treinamento, além de conhecerem sobre a filosofia da técnica, as mulheres irão vivenciar situações do dia a dia, como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro, além de experimentar as diversas possibilidades de defesa que o Krav Maga oferece. “Nossa intenção é mostrar que, quando a mulher adquire autoconfiança, ela fica mais atenta aos sinais, se sente mais preparada para evitar a violência e deixa de ser um alvo fácil”, afirma Grão Mestre Kobi Lichtenstein, presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga.

A partir de treinamentos orientados, o praticante de Krav Maga apreende técnicas simples, rápidas e objetivas, que dão a condição de responder a qualquer tipo de agressão, mesmo se o agressor for maior, mais forte e até mesmo se estiver armado. O treinamento adequado de Krav Maga trabalha, tanto a parte física quanto a parte mental e emocional do praticante, simulando situações próximas à realidade, para que ele tenha total controle de suas emoções e reações e saiba como agir, na proporção do ataque ou da ameaça sofridos.