Pedro Quintas fica em 5º no Pro Tour de Dubai de Skate Park

Pedro Quintas encerrou a participação brasileira no Pro Tour de Dubai ao terminar em quinto lugar no Skate Park. Ele era o único atleta do país que avançou à final do torneio, disputado neste domingo. O espanhol Danny Leon ficou com o título. Completaram o pódio: o americano Gavin Bottger e o dinamarquês Viktor Solmunde.

O brasileiro teve a sua maior pontuação, um 88,56, ficando muito próximo de uma medalha, já que Somunde garantiu a bronze com 89,36. Já Bottger tirou 89,57, muito próximo do ouro de Leon, conquistado com 90,13.

Além de Pedro Quintas, o Brasil contou na competição com Luizinho, Pedro Carvalho, Pedro Barros e Augusto Akio, além de Isadora Pacheco na categoria feminina, mas todos foram eliminados no sábado e não conseguiram vaga na final.

A quinta colocação foi suficiente para deixar Quintas entre os confirmados para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. O brasileiro ocupa o 17º lugar do ranking mundial.

No feminino, Naia Laso brilhou ao ficar com a medalha de ouro. A espanhola recebeu 93,46 de nota. As japonesas Kokona Hiraki (91,60) e Mizuho Hasegawa (88,91) completaram o pódio.

Com o fim do Skate Park, Dubai receberá o Street entre os dias 06 e 10 de março, com mais brasileiros na disputa por medalha.