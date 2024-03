No BBB24, Davi atende outro Big Fone falso e Fernanda critica Beatriz e Alane

Após um período para lá de intenso com a expulsão de Wanessa Camargo do BBB24, além de uma acirrada Prova do Anjo e mais um toque falso do Big Fone, os participantes do reality aproveitaram a madrugada deste domingo, dia 3, para descansar. Vale notar que um pouco antes da dinâmica durante o ao vivo da noite de sábado, dia 2, Tadeu Schmidt falou com a casa sobre a expulsão da cantora.

- Antes de qualquer coisa, quero dar a informação que mais importa para vocês e para todo mundo: a Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela. Está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola para frente e hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima. O Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém, disse o apresentador.

Lá para o fim da madrugada, enquanto a maioria dos brothers optavam por relaxar, Davi atendeu o quinto e último toque falso do Big Fone. Sendo essa a quarta vez que o motorista atendeu a um dos trotes, ele acabou recebendo uma chamada por ficar de plantão em frente ao telefone.

O que aconteceu foi que antes do Big Fone tocar, houve um aviso sonoro na casa, pois o brother estava com a mão no aparelho, o que não é permitido. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, das outras vezes que ele atendeu aos telefonemas falsos, Davi fez suspense e revelou que se tratava de uma brincadeira apenas para Alane e Beatriz. Importante notar que neste domingo, dia 03, às dezessete horas e vinte minutos, o Big Fone tocará, mas quem atender a ligação vai ser mandado para o Paredão.

Fernanda e Pitel conversam na academia

Ao acordar durante a madrugada, a participante Fernanda foi direto à academia, sendo acompanhada por Giovanna Pitel pouco tempo depois. Durante conversa entre as sisters, Fernanda elogiou a atuação da amiga na Prova do Anjo, afirmando estar muito feliz pela vitória da parceira.

Em seguida, a confinada resolveu desabafar sobre suas inseguranças, relembrando momentos da maternidade e do casamento falido como responsáveis pela fase depressiva por qual passou. Ao finalizar, concluiu que nada daquilo importa dentro do programa.

- Não acho ninguém melhor que eu, mais interessante do que eu, nem mais bonita que eu. É cada um do seu jeito, eu entendo claramente isso, afirmou durante o bate-papo.

Ainda durante conversa com Pitel, Fernanda observou o comportamento de Beatriz e Alane. Nas palavras dela, a vendedora do Brás não é mais ou menos do que ninguém por ser camelô.

- Falta de educação, desrespeito, implicância, infantilidade. Uma pessoa abusada. Essas são as experiências que eu tenho com ela, comentou sobre Bia, disparando também sobre Alane:

- Garota ardilosa, invejosa, peçonhenta, atriz demais., concluindo que não existem favoritos nesta edição do reality, afirmando não conseguir achar que o Brasil tenha escolhido um queridinho.

Calma que não acaba por aí! A língua da sister estava afiada, usando a postura de Davi como outro alvo de críticas. Fernanda afirmou ter sentimentos estranhos e conflitantes em relação ao brother. No entanto, disse que sente inocência no motorista e que, talvez, ele não tenha tido tantas oportunidades em algumas coisas.

- Mas ele tem maldade, sim. Eu não estou passando pano, não. Acho que ele veio com uma ideia muito errada, uma dor muito grande, uma pressa muito grande, ponderou Fernanda.

Quarto Fada na berlinda

Em outro momento, Pitel e Fernanda se juntaram a Michel e reavaliaram suas opções de voto. Levando em conta os cenários da próxima noite, os nomes de Alane e MC Bin Laden surgiram no papo, havendo um consenso de que o próximo Paredão deva ser formado por integrantes do Quarto Fada.

- A ideia é montar um Paredão todo de Fada, avisou Fernanda.