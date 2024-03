Ninguém acerta a seis dezenas e Mega-Sena vai a R$ 205 milhões

A Mega-Sena, principal loteria da Caixa, sorteou ontem à noite o prêmio de R$ 185.649.175,08, no caminhão da sorte, em São Paulo, mas ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio, mais uma vez acumula. O próximo concurso, na terça-feira (5), terá o prêmio mínimo estimado em R$ 205 milhões.

Os números sorteados ontem foram 15, 17, 32, 33, 34 e 40.

Ao todo 249 apostas passaram raspando do prêmio milionário e acertaram a quina. Cada um dos apostadores vai levar para casa R$ 40.004,66. Outros 15.891 apostadores acertaram quatro dezenas e, para cada um deles, a premiação é de R$ 895,48.

O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e pode ser realizado por qualquer pessoa maior de 18 anos em qualquer casa lotérica do País ou pela internet até uma hora antes do sorteio, às 20h.