AD Santo André estreia com o pé direito e vence a Catanduva na LBF

Na primeira partida oficial sem Sassá e Lays da Silva, que se transferiram para o Sampaio Correia Basquete, o AD Santo André visitou o Bax Catanduva e venceu com tranquilidade por 86 a 66. A partida foi disputada no início da noite de ontem no ginásio Anuar Pachá, em Catanduva.

A equipe andreense começou com tudo e abriu dez pontos de vantagem logo no primeiro período. As donas da casa tentaram reagir, mas a diferença no placar aumentou ainda mais e o jogo foi para o intervalo com as visitantes vencendo por 44 a 28.

A Catanduva tentou mudar o esquema de jogo no segundo tempo, mas o placar foi bem controlado pelas andreenses. A diferença chegou a cair para 12 pontos no terceiro período, mas não baixou da casa dos dois dígitos até o fim do jogo.

O destaque do Santo André ficou por conta de Evelyn Larissa, que marcou 18 pontos e pegou nove rebotes.

O próximo compromisso do AD Santo André será na quinta-feira contra o Pontz São José Basketball. O jogo acontece em Santo André, às 19h.