NX Zero enfrenta problemas técnicos no sideshow do I Wanna Be Tour

Problemas técnicos? Pois é, os emos não tem um dia de sossego! Na última sexta-feira, dia 1, aconteceu o sideshow do I Wanna Be Tour com as apresentações de NX Zero e Simple Plan. Baita dupla, né?! Mas a banda brasileira enfrentou alguns perrengues.

O evento foi uma espécie de esquenta do festival de punk rock que vai rolar neste sábado, dia 2, e o ESTRELANDO marcou presença para conferir de pertinho. NX Zero abriu o sideshow com os maiores hits da carreira e fez o público cantar a plenos pulmões Razões e Emoções, Cedo ou Tarde e Daqui Pra Frente.

Acontece que, desde o início, Di Ferrero teve problemas com o microfone e sua voz ficou praticamente inaudível em diversas canções. Poxa, produção!

Somente no meio da apresentação, durante Cartas Pra Você, quando nove canções já haviam se passado, é que Di parou o show e perguntou:

- Vocês estão me ouvindo?, recebendo um coro de não dos fãs.

- Vocês estão me enganando? Vocês estão me deixando maluco!, disparou o vocalista aparentando estar apreensivo.

O problema técnico, no entanto, não fez a banda deixar de brilhar e entregar tudo no palco, afinal, ninguém derruba os emos! Gee Rocha, Caco Grandino, Fi Ricardo, Dani Weksler esbanjaram simpatia e mostraram que estão com os instrumentos afiados.