Polícia Militar de Santo André reforça patrulhamento no Centro

A Polícia Militar realizou nesta sexta-feira uma operação com alunos da escola de formação de soldados na praça do Carmo, em Santo André. Os futuros policiais fortaleceram o patrulhamento na região do Centro.

O Capitão da PM(Polícia Militar) Fábio Henrique Marotti, comandante da 4ª Cia. do 10º Batalhão da PM Região Metropolitana, enfatiza a utilização das ferramentas inteligentes, como a plotagem, para compreender os problemas na região. Ele destaca que, embora o policiamento na área central ocorra diariamente, por meio dessas análises eles conseguem identificar áreas que demandam um reforço na segurança.

“ É por meio desses novos policiais em formaçã que nós vamos utilizar hoje, para fazer esse reforço no policiamento, para melhorar a qualidade de vida e a sensação de segurança da população andreense na área central.”

O Capitão ressalta que essas operações ocorrem esporadicamente.

“Durante o período de formação dos alunos, eles realizam estágios em várias áreas, incluindo a área central de Santo André, São Bernardo, Diadema, e todas as sete cidades da região. A escolha da área central de Santo André para a operação de hoje foi baseada nos índices criminais e em análises estatísticas feitas por ferramentas inteligentes.”

A ação contou com 88 alunos e 10 policiais formados, divididos em quatro grupos de patrulhamento.