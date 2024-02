Caixa fecha parceria e beneficia Acisa

Associados da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) passam a contar com benefícios, como linhas de financiamento para Microempreendedor Individual (MEI) e micro e pequenas empresas, por meio da parceria firmada no começo de fevereiro entre a Caixa Econômica Federal e a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

A partir desta semana, os empreendedores locais passam a ter redução média de até 33% das taxas de juros praticadas nas linhas de crédito para pessoa jurídica; acesso ao GiroCaixa Fampe (linha de crédito em parceria com o Sebrae e sem a necessidade de garantia real); primeira anuidade gratuita do cartão de crédito; descontos na taxa de convênio bancário e folha de pagamento às empresas que utilizam o serviço; consultoria para investimentos; atendimento direto com gerentes de relacionamento da Caixa, dentre outras facilidades.

O telefone WhatsApp da Acisa, para dúvidas, é o (11) 2199-1611.