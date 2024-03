Padre José Mahon. Operário francês. Trabalhava na fábrica... ...e ali evangelizava.

A história do padre Mahon é tão bonita que ganhou um livro com 157 páginas, “Uma voz em defesa dos pobres e trabalhadores”, escrita por Leonardo Campos (Santo André, Coopacesso, 2020).

Leonardo fala do padre e do livro no “Memória na TV”, do Diário desta semana. “Padre Mahon nunca escondeu que os melhores anos de sua vida foram vividos no Brasil”, escreve Leonardo na capa do livro dedicado ao sacerdote.

“Ícone contra a ditadura” (Raphael Rocha, Diário, 16-5-2018).

“Veio da França para defender os operários de Santo André” (Flavia Faria, Folha de S. Paulo, 20-6-2018).

Em vida, padre José Mahon ganhou uma semana inteira aqui em Memória. Agora, o belo livro de Leonardo Campos, que passa a integrar o Banco de Dados do Diário.

JOSÉ MAHON. Ele, sempre que podia, acompanhava os concursos de poesia que tive a alegria de coordenar e realizar na Paróquia São Geraldo Magella (Leonardo Campos)

NAS ONDAS DO RÁDIO

Jogo do bicho no ar

Texto: Milton Parron

Pedro Alcântara, uma das vozes mais bonitas do rádio, integrou a equipe “Titulares da Notícia” da Rádio Bandeirantes, criada por Alexandre Kadunc e que marcou época no jornalismo radiofônico.

Pedro trabalhou na Bandeirantes como locutor e apresentador de programas em duas ocasiões, a última delas entre 1980 e 1992.

Acumulou histórias divertidas. Enfrentou situações que esbarram a bizarrice como nos tempos em que anunciava os resultados do jogo do bicho conseguindo uma audiência poucas vezes registrada no rádio brasileiro em geral.

“O que deu no poste” acabou dando um bode danado e foi retirado do ar sob protesto de todos os gostam de fazer uma fezinha, e quem não gosta?

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Notícias do jogo do bicho. Produção e apresentação: Milton Parron.

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana.

No “Momento Memória”, organizavam-se os italianos de São Caetano.

No "Momento Memória", organizavam-se os italianos de São Caetano.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto.

Arquivo de Memórias Musicais

Ouvinte fiel. Ana Lúcia, do Parque Novo Oratório, 101 cartas enviadas ao Arquivo de Memórias Musicais. Para ela, uma seleção de Ray Conniff, da orquestra que chegou a gravar um LP para o CA Aramaçan. Apresentação: José Clovis. Produção: Solange Vieira Nolasco.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 2 de março de 1994 – ano 36, edição 8636

MANCHETE – Empresa que remarcou preço pode ter devassa da Receita.

Governo Itamar cria serviço telefônico para tirar dúvidas sobre a URV.

Medida provisória determina impressão do Real.

SÃO BERNARDO – Câmara Municipal aprecia hoje (2-3-1994) projeto do governo Demarchi que concede vale-refeição a todo o funcionalismo.

CASO CRUZ – Delegado Fernão de Oliveira Santos inocenta PT e CUT. “Assassino agiu sozinho”, diz o titular da Seccional ABC.

BEISEBOL – Nove jogadores de São Bernardo integravam a Seleção Brasileira que tentava se classificar para as Olimpíadas.

EM 2 DE MARÇO DE...

1929 - Donos de caminhões de Campo Grande, em Santo André, que transportavam lenha e madeira, enviavam ofício à Prefeitura pedindo isenção dos chamados Impostos de Veículos.

Justificativa: eles só transitavam em estradas particulares, que eles próprios conservavam.

Assinam o documento: Carlos Tamagnini, Antonio Carnevale, Henrique Maurichetto, Spagneni Giorgio, Bruno Stufaldi, Angelo Mazini, Ramon Peres, Baptista Tolezano e Eugênio Rodrigues da Costa.

1979 – Choque de trens na Estação Ribeirão Pires interrompe tráfego. Uma composição ficou pendurada.

Professor José Rossi lançava o livro “Apesar das Chaminés”. A obra focaliza 30 anos das escolinhas de futebol em São Bernardo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Olímpia, fundado em 2-3-1903 e elevado a município em 1917, quando se separa de Barretos.

Em Minas Gerais, Casa Grande, Cedro do Abaeté, Frei Inocêncio, Itacarambi, Rio Manso, Santana do Garambéu, São Romão e Uberaba.

E mais: Guapirama (PR), Ipubi e Jataúba (PE), Palmitos (SC) e Vale do Sol (RS).

Evangelho

2 de março

Vamos comer e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado.

Lucas 15,23b-24a

Ilustração: Imagens Bíblicas (divulgação)